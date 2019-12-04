"Не битое, не крашеное": как проверить авто по VIN-коду

Если вы планируете покупать авто “с рук”, то Главный сервисный центр МВД дал советы, как быстро проверить, не краденое ли авто и не битое ли.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра на странице в FACEBOOK.

Для этого автомобиль нужно проверить по VIN-коду.

Это можно сделать онлайн:

нужно зайти на http://bit.ly/в Электронный кабинет водителя;

авторизоваться с цифровой подписью, BankID или MobileID;

ввести VIN -код и получить все данные.

Справка Finance.ua

В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными среди украинцев стали: KIA , VOLKSWAGEN , SKODA .

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