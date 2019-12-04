"Не битое, не крашеное": как проверить авто по VIN-коду

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Если вы планируете покупать авто “с рук”, то Главный сервисный центр МВД дал советы, как быстро проверить, не краденое ли авто и не битое ли.
Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра на странице в FACEBOOK.
Для этого автомобиль нужно проверить по VIN-коду.
Это можно сделать онлайн:
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