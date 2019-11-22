В Великобритании более 100 тысяч человек подали коллективный иск против Volkswagen

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В Великобритании все СМИ обсуждают коллективный иск против компании Volkswagen – эту ситуацию уже успели окрестить “Дизельным скандалом века” – против концерна выступает более 100 тысяч человек.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
В данный момент адвокаты водителей, которые ранее приобрели транспортное средство у концерна Volkswagen, делают все возможное, чтобы коллективный иск дошел до суда.
Стоит отметить, что скандал, который разгорелся вокруг компании, случается не впервые. Ранее на Volkswagen уже подавали в суд граждане США, Австралии и Германии. А все из-за того, что концерн занижал показатель выбросов опасных газов в атмосферу.
В данный момент борьба с последствиями скандала уже обошлась концерну в 30 миллиардов евро.
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