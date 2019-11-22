Windrose запускает рейс из Ивано-Франковска в Бухарест

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Авиакомпания Windrose запустит рейсы по маршруту Ивано-Франковск – Бухарест.
Когда начнут летать – с 27 декабря 2019 года. Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
Об этом сообщает компания.
В аэропорт Отопени, как еще называют аэропорт столицы Румынии, самолет будет вылетать в 12:00, а прилетать в 13:15. Из Отопени вылет в 14:00, прилет в аэропорт Ивано-Франковска – в 15:30.
Цена перелета в одну сторону -от 2500 грн.
Багаж – тариф учитывает багаж весом до 23 кг.
Ранее сообщалось, Windrose с 27 декабря начнет выполнять рейсы в Ивано-Франковск из Киева (аэропорт Борисполь) и Днепра.
Заказать билеты можно на сайте.
Хотите поехать в увлекательное путешествие, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителямВчера, 13:00 - 8305 30
Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на 50%3 ч. назад - 2215 11
Что делать, если температура отопления в помещении слишком низкаяВчера, 15:01 - 1371 9
Правительство начало принимать заявки в Украинский фонд стартаповВчера, 16:13 - 712 9
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФВчера, 14:01 - 2396 7
Деньги "ходят" за школьником: Гончарук предложил по-новому платить учителямВчера, 13:00 - 8305 30
ПриватБанк отчитался о результатах «Черной пятницы»Вчера, 17:20 - 3079
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФВчера, 14:01 - 2396 7
Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на 50%3 ч. назад - 2215 11
Какие профессии востребованы в Германии (инфографика)Вчера, 21:00 - 1529 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Вчера, 17:10 - 196
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1563
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3239 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4687 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3620