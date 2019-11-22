Windrose запускает рейс из Ивано-Франковска в Бухарест

Авиакомпания Windrose запустит рейсы по маршруту Ивано-Франковск – Бухарест.

Когда начнут летать – с 27 декабря 2019 года. Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Об этом сообщает компания .

В аэропорт Отопени, как еще называют аэропорт столицы Румынии, самолет будет вылетать в 12:00, а прилетать в 13:15. Из Отопени вылет в 14:00, прилет в аэропорт Ивано-Франковска – в 15:30.

Цена перелета в одну сторону -от 2500 грн.

Багаж – тариф учитывает багаж весом до 23 кг.

Ранее сообщалось, Windrose с 27 декабря начнет выполнять рейсы в Ивано-Франковск из Киева (аэропорт Борисполь) и Днепра.

Заказать билеты можно на сайте.

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