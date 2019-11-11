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Windrose откроет зимние рейсы в Ивано-Франковск из Киева и Днепра

Windrose откроет зимние рейсы в Ивано-Франковск из Киева и Днепра

Авиакомпания Windrose с 27 декабря начнет выполнять рейсы в Ивано-Франковск из Киева (аэропорт Борисполь) и Днепра.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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“Уже с 27 декабря, вместе с нашим партнером авиакомпанией Windrose, мы начинаем программу специальных авиарейсов из Киева (Борисполь) и Днепра (DNK). Удобное время прилета и отлета, доступная стоимость”, – сообщает курорт Буковель на своей странице в FACEBOOK.

Стоимость билетов:

  • Киев (KBР) – Ивано-Франковск (IFO) 2100 грн;
  • Днепр (DNK) – Ивано-Франковск (IFO) 2700 грн.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Что входит в стоимость билета:

  • все налоги и сборы;
  • багаж (ручная кладь до 5 кг, багаж и инвентарь до 23 кг включительно).

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По материалам Finance.UA
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