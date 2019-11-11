Windrose откроет зимние рейсы в Ивано-Франковск из Киева и Днепра

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Авиакомпания Windrose с 27 декабря начнет выполнять рейсы в Ивано-Франковск из Киева (аэропорт Борисполь) и Днепра.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
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“Уже с 27 декабря, вместе с нашим партнером авиакомпанией Windrose, мы начинаем программу специальных авиарейсов из Киева (Борисполь) и Днепра (DNK). Удобное время прилета и отлета, доступная стоимость”, – сообщает курорт Буковель на своей странице в FACEBOOK.
Стоимость билетов:
Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.
Что входит в стоимость билета:
Заказать билеты можно на сайте.
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