Windrose откроет зимние рейсы в Ивано-Франковск из Киева и Днепра

Авиакомпания Windrose с 27 декабря начнет выполнять рейсы в Ивано-Франковск из Киева (аэропорт Борисполь) и Днепра.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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“Уже с 27 декабря, вместе с нашим партнером авиакомпанией Windrose, мы начинаем программу специальных авиарейсов из Киева (Борисполь) и Днепра (DNK). Удобное время прилета и отлета, доступная стоимость”, – сообщает курорт Буковель на своей странице в FACEBOOK.

Стоимость билетов:

Киев ( KBР ) – Ивано-Франковск ( IFO ) 2100 грн;

) – Ивано-Франковск ( ) 2100 грн; Днепр ( DNK ) – Ивано-Франковск ( IFO ) 2700 грн.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Что входит в стоимость билета:

все налоги и сборы;

багаж (ручная кладь до 5 кг, багаж и инвентарь до 23 кг включительно).

Заказать билеты можно на сайте .