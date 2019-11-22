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Потеряли водительское удостоверение: как восстановить

Потеряли водительское удостоверение: как восстановить

Если вы потеряли водительское удостоверение и вам нужно восстановить его, в МВД дали советы, как это быстро сделать. Для этого можно воспользоваться услугой через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.

Об этом сообщают в Главном сервисном центре МВД.

Что можно заказать в электронном кабинете водителя:

  • обмен удостоверения водителя в случае замены личных данных лица;

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  • получение удостоверения водителя вместо утраченного или похищенного;
  • получение удостоверения нового образца.

Кто не сможет этого сделать – эти услуги не будут доступны онлайн для владельцев удостоверений водителя, в которых фотография старше 2 лет.

Как получить удостоверение:

  • к заявлению гражданин прилагает электронные копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (при необходимости), и действующей медицинской справки формы 083/о;
  • заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.

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После проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин получает соответствующее уведомление.

Где получить удостоверение – в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин 23 октября 2019 года согласовал запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.
По материалам Finance.UA
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