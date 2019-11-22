Потеряли водительское удостоверение: как восстановить

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Если вы потеряли водительское удостоверение и вам нужно восстановить его, в МВД дали советы, как это быстро сделать. Для этого можно воспользоваться услугой через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.
Об этом сообщают в Главном сервисном центре МВД.
Что можно заказать в электронном кабинете водителя:
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Кто не сможет этого сделать – эти услуги не будут доступны онлайн для владельцев удостоверений водителя, в которых фотография старше 2 лет.
Как получить удостоверение:
После проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин получает соответствующее уведомление.
Где получить удостоверение – в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.
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