Потеряли водительское удостоверение: как восстановить

Если вы потеряли водительское удостоверение и вам нужно восстановить его, в МВД дали советы, как это быстро сделать. Для этого можно воспользоваться услугой через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.

Об этом сообщают в Главном сервисном центре МВД.

Что можно заказать в электронном кабинете водителя:

обмен удостоверения водителя в случае замены личных данных лица;

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получение удостоверения водителя вместо утраченного или похищенного;

получение удостоверения нового образца.

Кто не сможет этого сделать – эти услуги не будут доступны онлайн для владельцев удостоверений водителя, в которых фотография старше 2 лет.

Как получить удостоверение:

после авторизации в электронном кабинете водителя лицо подает заявление в электронной форме;

к заявлению гражданин прилагает электронные копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (при необходимости), и действующей медицинской справки формы 083/о;

заявление подписывается квалифицированной электронной подписью ( КЭП ) лица.

После проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин получает соответствующее уведомление.

Где получить удостоверение – в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.

Справка Finance.ua: