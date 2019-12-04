Гривна к доллару за месяц укрепилась на более чем 3% (график)

Гривна в ноябре укрепилась к доллару США на 78 копеек, или 3,14%, – с 24,82 до 24,04 грн/долл. по официальному курсу Национального банка Украины.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Гривна к евро за месяц, по официальному курсу, укрепилась на 1 гривну 23 копейки, или на 4,44% – с 27,68 до 26,45 грн/евро.

Напомним, на 1 ноября официальный курс гривны был установлен на уровне 24,82 грн/доллар, евро – 27,68 грн/евро.

На 1 декабря официальный курс гривны был установлен на уровне 24,04 грн/доллар, евро – 26,45 грн/евро.