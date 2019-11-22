ТОП-5 самых популярных среди украинцев авто в ноябре

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В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей. Это на 17% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает “Укравтопром”.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине несколько уменьшился.
Самые популярные авто на ноябрьском рынке:
Также в ТОП-10 ноября попали: HYUNDAI – 440 шт. (+0,5%); NISSAN – 361 шт. (-47%); PEUGEOT – 258 шт. (+40%); MITSUBISHI – 254 шт. (+24%); SUZUKI – 250 шт. (+30%).
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