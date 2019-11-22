ТОП-5 самых популярных среди украинцев авто в ноябре

В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей. Это на 17% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает “Укравтопром”.

В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине несколько уменьшился.

Самые популярные авто на ноябрьском рынке:

RENAULT – 1751 автомобилю были выданы регистрационные номера, что вдвое больше, чем год назад.

TOYOTA – спрос вырос на 66% до 1254 шт.

KIA – за месяц 753 новых KIA пополнили украинский автопарк, это на 21% больше, чем в ноябре 2018 года.

VOLKSWAGEN – 581 шт.

SKODA – 527 шт.

Также в ТОП-10 ноября попали: HYUNDAI – 440 шт. (+0,5%); NISSAN – 361 шт. (-47%); PEUGEOT – 258 шт. (+40%); MITSUBISHI – 254 шт. (+24%); SUZUKI – 250 шт. (+30%).

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