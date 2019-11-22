Проминвестбанк прекращает обслуживание ФЛП

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ПАО «Проминвестбанк», который принадлежит российскому государственному Внешэкономбанку, закрывает текущие счета физических лиц – предпринимателей.
«Уважаемые клиенты! Просим вас обратиться в ПАО «Проминвестбанк» для закрытия текущего счета и получения остатка средств на таком счете», – сказано в сообщении на сайте финучреждения.
При этом операции, связанные с закрытием счетов физических лиц-предпринимателей и перечислением остатка средств, банком тарифицироваться не будут.
Если СПД не обратятся в отделение банка в 15-дневный срок с даты публикации этого сообщения, банк закроет текущие счета, а остаток средств будет переведен на отдельный транзитный счет для дальнейшего учета.
Перечисление средств на счета в другом банке в дальнейшем будет осуществляться после полной идентификации физического лица-предпринимателя.
Напомним, ранее “Проминвестбанк” заявил, что в рамках изменения стратегии постепенно прекращает работу с физическими лицами.
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