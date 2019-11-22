Межбанк: первый день декабря будет интересным

Первый рабочий день декабря будет не очень большим по объемам (по нашим расчетам до $210 млн при совершении до 540 сделок), но достаточно интересным с точки зрения поведения курса в течение сессии.

Статистика межбанка будет скромной благодаря эффекту первого дня месяца. В этот день большинство клиентов подводят итоги прошедшего отчетного периода и окончательно определяются с задачами на новый.

Это обычно снижает их активность в части выставления заявок на торги и это отражается на общем состоянии межбанка.

Но с другой стороны – именно низкие объемы торгов провоцируют спекулянтов к попыткам “разогреть” курс при любой удобной возможности. Делают они это, подстраиваясь под поведение и ситуативные задачи крупнейших игроков. Иногда это срабатывает, иногда – нет и тогда участники рынка просто не поддаются спекулятивным попыткам “поиграть” курсом.

При этом, за счет того, что большинство факторов ближайших дней работают на укрепление гривны – спекулянты могут играть не только “на повышение”, но и периодически “на понижение”.

В пользу гривны играют: 1) завтрашний аукцион по размещению гривневых ОВГЗ; 2) общий настрой рынка на укрепление нацвалюты последних дней; 3) “стабильный” курс на наличном рынке и некоторое снижение котировок приема валюты из-за сезона распродаж прошлой недели.

Против: 1) наличие у экспортеров гривневых ресурсов от недавних возмещений по НДС от государства; 2) рост ликвидности в банковской системе до 54,1 млрд гривен на корсчетах банков на утро понедельника;3) традиционный период репатриации дивидендов в первой декаде месяца у “дочек” иностранных компаний; 4) размещение Минфином кроме гривневых облигаций и ОВГЗ в долларах (этот фактор сработает против гривны, если покупатели будут оплачивать эти бумаги не за счет заведения в страну новой валюты, а за счет конвертации ранее полученной от погашения облигаций гривны, что приведет к росту спроса на доллар на нашем межбанке).

Тактика НБУ останется той же. Он будет выкупать возможный излишек предложения доллара на межбанке, чем удержит курс от существенного проседания даже при ситуативном излишке предложения. Но если курс пойдет вверх — регулятор не станет “гасить” рост котировок, экономя резервы.

Мы ожидаем на сегодня низкие объемы операций за счет эффекта первого дня месяца на фоне спекулятивных попыток покачать курс в течение дня. При этом, как в сторону роста курса, так и его понижения. Коридор по доллару будет в пределах 23,85 — 24,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,96 / 23,99

евро – 2636 / 26,38

российский рубль – 0,3729 / 0,3735

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