Новая социальная сеть для частных трейдеров от брокера PMTrade

Корпоративный брокер PMTrade запускает в Украине соцсеть для частных инвесторов и трейдеров с возможностью автоматически копировать стратегии и сделки профессионалов

Брокерская компания PMTrade предоставляла финансовые сервисы только корпоративным клиентам. За это время PMTrade отшлифовала техническую базу и стандарты обслуживания, ведь большой бизнес требует повышенного внимания. Сегодня брокер расширяет собственные горизонты. Теперь услуги PMTrade открыты для частных клиентов из Украины на эксклюзивных условиях.

Всем знакомы такие финансовые трейдинговые инструменты как CFD на металлы или индексы, фьючерсы, криптовалюта. PMTrade идет дальше и предлагает уникальные сервисы. С ними биржевая торговля будет полезна не только профессиональным трейдерам, но и частным лицам, стремящимся увеличить свой пассивный доход без временных затрат на торговлю и анализ экономических показателей.

Кроме дивидендов и процентных начислений на остаток счета, PMTrade предложит украинским клиентам новый инвестиционный сервис — PMTrade Invesocium.

Инвесоциум позволит объединить в одну сеть профессиональных трейдеров и новичков. С помощью автоматизированной программы зеркального трейдинга даже неспециалист сможет скопировать инвестиционную стратегию успешного трейдера и повысить доходы в разы.

На базе Инвесоциум можно встретить трейдеров и инвесторов с более чем 11 стран, общаться с лучшими на языке успешных сделок. Сеть PMTrade Invesocium не требует разбираться в жаргоне или посылать долгие сообщения. Достаточно присоединиться к наблюдению за трейдером, чтобы перенять его опыт, техники и стратегии. Запрос на копирование сделки станет лучшим показателем успешности и профессионализма.

PMTrade Invesocium реализован по популярной технологии социального трейдинга:

во-первых, пользователь определяет личные финансовые цели и стратегию их достижения;

во-вторых, выбирает трейдера со стратегией, которая быстрее всего позволяет достичь денежных целей клиента;

в-третьих, пользователь может проверить успешность трейдера через историю сделок и финансовые результаты;

наконец, клиент PMT rade настраивает копирование сделок трейдера.

Дальнейшие операции будут проходить на счету пользователя в режиме реального времени.

Функционал платформы копирует сделки автоматически, но в то же время часть операций можно отменить, если пользователь не согласен со стратегией трейдера. Подписка на копирование отменяется полностью, если тактика трейдера не работает на достижение финансовых целей клиента PMTrade.

PMTrade Invesocium формирует особую схему общения, не требующую лишних слов. Трейдеры измеряют рейтинг по количеству запросов на копирование, а частные клиенты бесплатно и без лекций о биржевом деле приобретают действенные инструменты инвестирования и получения пассивного дохода.

Сервис PMTrade Invesocium предлагает пользователям уникальные условия:

частные клиенты зарабатывают без комиссий;

копировать можно не только стратегию трейдера, но и ее отдельные инструменты. Клиент PMT rade вправе подключиться к отслеживанию стратегий сразу нескольких опытных профессионалов, что снижает долю риска;

rade вправе подключиться к отслеживанию стратегий сразу нескольких опытных профессионалов, что снижает долю риска; открыта история сделок каждого трейдера и показатели эффективности, что позволит быстрее выбрать лучших;

сделки на счету клиента появляются автоматически, как только такую же сделку заключил трейдер. Доход от сделки пользователь также получает одновременно с трейдером.

PMTrade Invesocium – отличное предложение от опытного корпоративного брокера, которым могут воспользоваться частные инвесторы и трейдеры в Украине. Им не потребуется общение или обучение, чтобы совершать успешные сделки и раз от раза увеличивать пассивный доход.