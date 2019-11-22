В Ощадбанке назвали размер ущерба от взрыва в отделении в Киеве

Председатель правления “Ощадбанка” Андрей Пышный рассказал, что злоумышленники во время ограбления отделения в Киеве похитили 250 тысяч гривен, однако нанесли разрушений на миллионы.

Об этом он написал в своем Facebook.

“Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное – без человеческих жертв. Ведь отделение размещено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна, двери и разрушила помещение практически полностью. Цена украденного – около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем”, – рассказал Пышный.

По его словам, злоумышленники запомповали в банкомат значительное количество газа, из-за чего и произошел мощный взрыв.

Напомним, в ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение “Ощадбанка” на Русановке в Киеве.