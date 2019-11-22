Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году - Гончарук

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Премьер-министр Алексей Гончарук утверждает, что всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году.
Об этом он написал в Facebook.
“Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электросетей и многое другое”, – сообщил Гончарук.
По его словам, вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы. Так, кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог.
По убеждению Премьера, это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, а качество только возрастет.
Гончарук отметил, что благодаря аэрофотосъемке можно будет эффективно орошать земли, что положительно повлияет на урожайность. Кроме того, государство сможет предупреждать последствия и эффективно реагировать в случае сложных погодных ситуаций – затоплений, наводнений, землетрясений.
“Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект — инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию об определенном участке территории” – написал он.
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