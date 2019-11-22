Электроэнергия может подорожать: кто заплатит больше

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство планирует запустить повышенный тариф на электроэнергию для тех граждан, которые потребляют более 500 кВт/час на месяц.
По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константина Чижика, украинцы преимущественно потребляют до 100 кВт/час.
Читайте также: В Arcelormittal заявили, что тарифы на электроэнергию снизились
“Богатые будут платить немного больше”, – пояснил замминистра.
По оценкам энергетических экспертов, цифры в платежках для населения могут вырасти на 20-30%.
Раннее сообщалось, цена электрической энергии на «рынке на сутки вперед» достигла исторического минимума 898,40 грн за МВт-ч, об этом свидетельствуют данные госпредприятия “Оператор рынка”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали растиВчера, 19:13 - 538 33
Эксперт прогнозирует дальнейшее укрепление гривны в 2020 годуВчера, 07:17 - 5317 9
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 956 8
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 858 8
Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнесВчера, 13:11 - 2320 4
Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнесВчера, 13:11 - 2320 4
Forbes назвал самые перспективные стартапы в миреВчера, 11:36 - 1445
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 956 8
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 858 8
НБУ: неполучение транша МВФ в 2019 году существенно не повлияет на финансовую стабильностьВчера, 10:09 - 769 2
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1463
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3029 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4476 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3473
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1730