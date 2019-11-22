Электроэнергия может подорожать: кто заплатит больше

Правительство планирует запустить повышенный тариф на электроэнергию для тех граждан, которые потребляют более 500 кВт/час на месяц.

По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константина Чижика, украинцы преимущественно потребляют до 100 кВт/час.

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“Богатые будут платить немного больше”, – пояснил замминистра.

По оценкам энергетических экспертов, цифры в платежках для населения могут вырасти на 20-30%.

Раннее сообщалось, цена электрической энергии на «рынке на сутки вперед» достигла исторического минимума 898,40 грн за МВт-ч, об этом свидетельствуют данные госпредприятия “Оператор рынка”.