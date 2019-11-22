В Arcelormittal заявили, что тарифы на электроэнергию снизились

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Компания АрселорМиттал Кривой Рог подтвердила снижение тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий в ноябре.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Правительство Украины сдержало свое обещание – к ноябрю тарифы на электроэнергию для промышленности вернулись к уровню июня”, – подтвердил начальник управления закупки сырья администрации по снабжению “АрселорМиттал Кривой Рог” Олег Айко.
Так, тариф на распределение электроэнергии с августа был уменьшен с 62,55 до 49,76 грн/МВт-час, на ее передачу – с 347,43 до 311,14 грн/МВт час, а с сентября еще почти в два с половиной раза – до 116,54 грн/МВт час. Цена на РСВ (рынок на сутки вперед) тоже постепенно снижалась.
Если в июле – октябре она колебалась в среднем от 1570 до 1630 грн/МВт час, то за 25 дней ноября опустилась в среднем до 1328,36 грн/МВт час “Благодаря этим понижениям ценовые перекосы на энергорынке были устранены”, – констатируют в администрации по снабжению “АрселорМиттал Кривой Рог”.
В АрселорМиттал обеспокоены проектом Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об обсуждении тарифов НЭК “Укрэнерго” на 2020 год. Речь идет о повышении с первого января тарифов на передачу электроэнергии с 116,54 до 131,71 грн/МВт*час (+13%) и на диспетчеризацию с 8,03 до 9,94 грн/МВт час (23,6%).
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