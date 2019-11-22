Как в Украине наказывают неплательщиков алиментов

В Украине за первое полугодие 2019 года взыскали 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов. У неплательщиков конфискуют имущество, их отправляют на принудительные работы, накладывают административные аресты и даже лишают свободы на определенный срок.

За последние два года украинцам удалось взыскать с алиментщиков более 8 млрд гривен. Эксперты говорят, что закон, обязывающий родителей выплачивать алименты на ребенка, работает. Скорее всего, подействовало ужесточение наказание за неуплату алиментов, которое вступило в силу в 2018 году.

Например, в текущем году в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 тыс. гривен.

Кроме того, по новому закону он должен выплатить более 60 000 штрафа (50% долга) за неуплату обязательных для ребенка средств. Арестовывают и другое имущество, если родитель не платит законные алименты. Например, в 2018 году Минюст выставил на торги роскошный автомобиль Ferrari 456 GT за 2,15 млн гривен. Машину отняли у неплательщика алиментов.

А в Кривом Роге мужчина расплатился за часть долга единственной 2-комнатной квартирой. Наказывают нарушителей закона не только отбором имущества. Бывает, что у родителя просто нечего забирать. В таком случае неплательщика ждут принудительные работы сроком от 120 до 240 дней, в зависимости от суммы долга. Зачастую их забирают на общественные работы городские коммунальщики для уборки территорий. Часто родитель, чтобы не платить алименты, сбегает за границу. В этом случае, скорее всего, денег ребенок так и не получит.