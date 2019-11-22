Как в Украине наказывают неплательщиков алиментов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине за первое полугодие 2019 года взыскали 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов. У неплательщиков конфискуют имущество, их отправляют на принудительные работы, накладывают административные аресты и даже лишают свободы на определенный срок.
За последние два года украинцам удалось взыскать с алиментщиков более 8 млрд гривен. Эксперты говорят, что закон, обязывающий родителей выплачивать алименты на ребенка, работает. Скорее всего, подействовало ужесточение наказание за неуплату алиментов, которое вступило в силу в 2018 году.
Например, в текущем году в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 тыс. гривен.Кроме того, по новому закону он должен выплатить более 60 000 штрафа (50% долга) за неуплату обязательных для ребенка средств. Арестовывают и другое имущество, если родитель не платит законные алименты. Например, в 2018 году Минюст выставил на торги роскошный автомобиль Ferrari 456 GT за 2,15 млн гривен. Машину отняли у неплательщика алиментов.
А в Кривом Роге мужчина расплатился за часть долга единственной 2-комнатной квартирой. Наказывают нарушителей закона не только отбором имущества. Бывает, что у родителя просто нечего забирать. В таком случае неплательщика ждут принудительные работы сроком от 120 до 240 дней, в зависимости от суммы долга. Зачастую их забирают на общественные работы городские коммунальщики для уборки территорий. Часто родитель, чтобы не платить алименты, сбегает за границу. В этом случае, скорее всего, денег ребенок так и не получит.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали растиВчера, 19:13 - 383 32
Эксперт прогнозирует дальнейшее укрепление гривны в 2020 годуВчера, 07:17 - 4516 9
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 740 8
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 736 7
НБУ: неполучение транша МВФ в 2019 году существенно не повлияет на финансовую стабильностьВчера, 10:09 - 661 2
В правительстве назвали сумму выплаты при рождении ребенка в 2020 годуВчера, 08:42 - 5917 2
Эксперт прогнозирует дальнейшее укрепление гривны в 2020 годуВчера, 07:17 - 4516 9
Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнесВчера, 13:11 - 1874 2
Forbes назвал самые перспективные стартапы в миреВчера, 11:36 - 1300
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 740 8
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1454
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3010 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4447 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3462
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1722