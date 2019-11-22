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В Украине стартовал проект кредитования аграрной отрасли с участием ЕИБ

В Украине стартовал проект кредитования аграрной отрасли с участием ЕИБ

В Украине стартовал проект кредитования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере при участии Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“28 ноября заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Инна Метелева приняла участие в официальном мероприятии по запуску проекта «Техническая помощь на поддержку внедрения операции «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина»”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект внедряется при поддержке Европейского инвестиционного банка в рамках подписанного Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которое ратифицировано Законом Украины от 20 сентября 2016 года.

10 июля 2019 года Кабинет Министров принял постановление №606 «О реализации совместного с ЕИБ проекта «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина».

Целью проекта является создание в Украине административных, технических, финансовых и образовательных основ для поддержки производителей в отрасли зерновых, масличных культур и аквакультуры/рыболовства.

“Кредит от Европейского инвестиционного банка должен стать реальным инструментом поддержки развития бизнеса именно для малых и средних производителей. По условиям проекта, к первоначальной сумме в 400 млн евро от Европейского инвестиционного банка должны быть добавлены еще 400 млн евро от украинских банков – участников Проекта”, – пояснили в министерстве.

По материалам УКРИНФОРМ
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