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Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 раз

Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 раз

После подписания президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз.

Об этом заявила сеть Эпицентр.

“Национальная сеть торговых центров “Эпицентр” отмечает рост продаж автокресел в последние недели в 10 раз”, – заявили в пресс-службе компании.

Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.

Карты для водителей

Ранее Finance.ua писал, 29 октября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей” (№1150).

Справка Finance.ua:

Какие штрафы предусматриваются и за что:

  • нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан – 510 грн;
  • повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 грн.

В ПДД определено, что запрещается перевозить:

  • детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста;
  • в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;
  • детей до 16-летнего возраста – в кузове любого грузового автомобиля;
    организованные группы детей в темное время суток.
По материалам Економічна Правда
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