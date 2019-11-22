Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 раз

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После подписания президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз.
Об этом заявила сеть Эпицентр.
“Национальная сеть торговых центров “Эпицентр” отмечает рост продаж автокресел в последние недели в 10 раз”, – заявили в пресс-службе компании.
Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.
Ранее Finance.ua писал, 29 октября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей” (№1150).
Какие штрафы предусматриваются и за что:
В ПДД определено, что запрещается перевозить:
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