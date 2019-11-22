Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 раз

После подписания президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз.

Об этом заявила сеть Эпицентр.

“Национальная сеть торговых центров “Эпицентр” отмечает рост продаж автокресел в последние недели в 10 раз”, – заявили в пресс-службе компании.

Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.

Ранее Finance.ua писал, 29 октября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей” (№1150).

Справка Finance.ua:

Какие штрафы предусматриваются и за что:

нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан – 510 грн;

повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 грн.

В ПДД определено, что запрещается перевозить:

детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста;

в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;