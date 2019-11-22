Выплату пенсий на вредных производствах планируют возложить на работодателей

В Кабмине планируют выплату пенсий на вредных производствах возложить на работодателей.

Кто входит список “вредные производства”

1 список – шахтеры, металлурги, работающие у доменных печей, персонал химпрома.

2 список – те, кто трудится на вредных предприятиях, но в более щадящих для здоровья условиях.

Льготы для таких категорий – более ранний выход на пенсию по выслуге лет. Часть выплат таких категорий идет из бюджета, часть — из Пенсионного фонда.

Что планируют. Для таких предприятий планируется ввести понятие “корпоративных пенсий” – обязательной накопительной системы за счет работодателей.

Планируется, что для предприятий увеличат ЕСВ:

22%, как и сейчас, будет идти в Пенсионный фонд;

7-15% — на накопительные пенсии работникам;

15% работодатели будут платить за представителей специальностей по списку №1 и 7% — по списку №2.

Как будет работать При выходе человека на пенсию по выслуге лет, именно из этих средств ему будут выплачивать пенсию. Вплоть до достижения им пенсионного возраста (60 лет).

Потом пенсию станет платить государственный пенсионный фонд.

Ранее Finance.ua писал, какие пенсионеры получат надбавку в декабре. С 1 декабря минимальная пенсия в Украине повысится на 74 грн. Надбавку получат пенсионеры, которые получают пенсию за особые заслуги. На такую надбавку могут также рассчитывать почетные доноры (210,20 грн), ликвидаторы аварии на ЧАЭС, жертвы нацистских преследований, стипендиаты по Указу Президента Украины.