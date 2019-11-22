Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по Украине

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В Мининфраструктуры думают над платным проездом по украинским дорогам для иностранцев.
Об этом в интервью УНИАН рассказал глава министерства Владислав Криклий.
“Германия хотела пойти на такой шаг, но ЕС запретил его из-за дискриминации… Пока что Украина не в ЕС, потому можно пользоваться этим принципом”, – говорит министр.
По его словам, соответствующий проект закона пока не внесен в Раду, но он “уже проговаривал с депутатами эту идею и они выразили заинтересованность”: “Считают, что это справедливая модель”.
В то же время, плату за проезд украинскими дорогами планируется брать только с грузовых автомобилей.
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