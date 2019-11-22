0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по Украине

Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по Украине

В Мининфраструктуры думают над платным проездом по украинским дорогам для иностранцев.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава министерства Владислав Криклий.

“Германия хотела пойти на такой шаг, но ЕС запретил его из-за дискриминации… Пока что Украина не в ЕС, потому можно пользоваться этим принципом”, – говорит министр.

По его словам, соответствующий проект закона пока не внесен в Раду, но он “уже проговаривал с депутатами эту идею и они выразили заинтересованность”: “Считают, что это справедливая модель”.

В то же время, плату за проезд украинскими дорогами планируется брать только с грузовых автомобилей.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.