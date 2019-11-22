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Межбанк: к чему привел "спящий" рынок

Межбанк: к чему привел "спящий" рынок

Четверг на валютном рынке пошел не по тому сценарию, к которому готовились спекулянты и многие клиенты. Мы также не ожидали такой пассивности рынка в части попыток спекулятивного разогрева курса на малых объемах. Бизнес ожидаемо переключился с доллара (по которому из-за Дня Благодарения в США все сделки проходили на условиях поставки ТОМ) на операции в евро, рублях и внутренние расчеты в гривне.

Начало торгов по доллару можно назвать периодом “пристрелки” как для спекулянтов, так и для части клиентов, кто “не испугался” работы на ТОМе. Стартовал межбанк с уровня 24,00/24,03 гривен и в первый час сессии спекулянты пытались понять настроения как покупателей, так и продавцов по доллару. К 11 часам курс подрос до 24,01/24,04 гривен, а к 12:00 часам с большим трудом спекулянты на мелких суммах подтянули уровень котировок до 24,04/24,06. Рынок не спешил поддерживать их усилия, а в основном клиенты активно закрывали свои контракты в евро и рубле. К обеду котировки упали до 24,03/24,05 и стало понятно, что покупатели психологически не готовы к спекулятивным атакам на гривну и не будут подыматься по котировкам американской валюты, а продавцы – не особо стремятся к продажам валюты именно этим днем и готовы подождать завтрашних полноценных торгов по доллару.

У спекулянтов сузилось поле для маневра и с попыток раскачки рынка они перешли в вялый формат работы в две стороны. Причем по все трем валютам – и по доллару на ТОМе, и по евро с рублем на условиях ТОД.

После обеда межбанк быстро сузился по числу участников до 30-40 клиентов с объемами операций в эквиваленте до 100-200 тысяч долларов, а курс к 15:00 просел до 24,01/24,03 гривен за доллар и до 23,99/24,01 к 16:00.

В последний час торгов несколько запоздавших продавцов валюты своими мелкими продажами даже придавили его к уровню 23,98/24,00 гривен, но это уже были ситуативные сделки на мелкие суммы без какого-либо общего тренда к концу сессии.

Похоже, все интересное на межбанке по завершению ноября – мы увидим завтра, когда временной цейтнот у всех клиентов и банков в последний рабочий день перед отчетной датой спровоцирует их практически к одновременному выходу на рынок.

Главные события 28 ноября на межбанке:

1) Почти “спящий” рынок по доллару из-за выходного в США с активной работой клиентов по евро и рублю в преддверии скорого окончания месяца. По факту – доллар с утренних 24,00/24,03 гривен к концу дня просел до 23,98/24,00;

2) НБУ по информации участников рынка не выходил на межбанк;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,0362 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 29 ноября составил 24,035575.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,01 / 24,03
евро – 26,41 / 26,43
российский рубль – 0,3742 / 0,3749

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1005 / 1,1006

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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