Реальные доходы украинцев превысили докризисные на 18% — Минэкономики (таблица)

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Реальная заработная плата украинцев, которая рассчитывается с учетом инфляции, по состоянию на сентябрь 2019 года превышает реальные доходы украинцев в 2013 году на 18%.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
«Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6 процента. По сравнению с докризисным 2013 годом, реальная зарплата выросла на 18%», — сообщил Милованов.
Отметим, правительство сообщало, что в январе-сентябре 2019 года реальные зарплаты украинцев выросли на 9,5%, что способствовало ускорению экономического роста Украины.
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Как показывают результаты опроса компании Research & Branding Group, украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 грн.
В макроэкономический прогноз заложены такие средние зарплаты на последующие годы:
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