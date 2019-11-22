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Реальные доходы украинцев превысили докризисные на 18% — Минэкономики (таблица)

Реальные доходы украинцев превысили докризисные на 18% — Минэкономики (таблица)

Реальная заработная плата украинцев, которая рассчитывается с учетом инфляции, по состоянию на сентябрь 2019 года превышает реальные доходы украинцев в 2013 году на 18%.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6 процента. По сравнению с докризисным 2013 годом, реальная зарплата выросла на 18%», — сообщил Милованов.

Отметим, правительство сообщало, что в январе-сентябре 2019 года реальные зарплаты украинцев выросли на 9,5%, что способствовало ускорению экономического роста Украины.

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Как показывают результаты опроса компании Research & Branding Group, украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 грн.

Справка Finance.ua

В макроэкономический прогноз заложены такие средние зарплаты на последующие годы:

  • в 2020 году – 12 497 грн;
  • в 2021 году – 14 187 грн;
  • в 2022 году – 16 047 грн.

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По материалам Finance.UA
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