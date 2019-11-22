В Киеве изменили тарифы на воду

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление об установлении (изменении) тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для ЧАО “АК “Киевводоканал” на 2019 год.
Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.
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Согласно принятому решению:
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании – газете «Урядовый курьер».
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