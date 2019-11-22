В Киеве изменили тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление об установлении (изменении) тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для ЧАО “АК “Киевводоканал” на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.

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Согласно принятому решению:

общий тариф вырастет на 2,2% и составит 20,82 грн за м3, что на 0,444 грн больше предыдущего;

стоимость водоснабжения вырастет на 1,02 грн и составит 11, 832 грн;

тариф на водоотведение снизится на 0,576 грн и составит 8,988 грн.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании – газете «Урядовый курьер».