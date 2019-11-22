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На рынке компьютерных устройств наблюдается застой

На рынке компьютерных устройств наблюдается застой

Компания International Data Corporation (IDC) представила свежий прогноз по мировому рынку персональных вычислительных устройств (Personal Computing Devices, PCD) на текущий и последующие годы.

Данные IDC учитывают поставки традиционных персональных компьютеров (настольных систем, ноутбуков и рабочих станций), а также планшетов и устройств «два в одном» с отсоединяемой клавиатурой.

Немногим больше четверти (26,3 %) в общем объёме поставок составят планшеты. Ещё 23,0 % придётся на настольные системы, включая рабочие станции. Доля ультратонких портативных компьютеров составит 20,0 %. Традиционные ноутбуки и мобильные рабочие станции займут 18,4 % рынка. Наконец, 12,4 % составят гаджеты категории «два в одном».

Отмечается, что на глобальном PCD-рынке наблюдается застой. Его объём в нынешнем году увеличится по сравнению с 2018-м всего на 0,5 % — до 407,7 млн единиц.

По материалам internetua.com
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