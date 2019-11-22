На рынке компьютерных устройств наблюдается застой

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Компания International Data Corporation (IDC) представила свежий прогноз по мировому рынку персональных вычислительных устройств (Personal Computing Devices, PCD) на текущий и последующие годы.
Данные IDC учитывают поставки традиционных персональных компьютеров (настольных систем, ноутбуков и рабочих станций), а также планшетов и устройств «два в одном» с отсоединяемой клавиатурой.
Немногим больше четверти (26,3 %) в общем объёме поставок составят планшеты. Ещё 23,0 % придётся на настольные системы, включая рабочие станции. Доля ультратонких портативных компьютеров составит 20,0 %. Традиционные ноутбуки и мобильные рабочие станции займут 18,4 % рынка. Наконец, 12,4 % составят гаджеты категории «два в одном».
Отмечается, что на глобальном PCD-рынке наблюдается застой. Его объём в нынешнем году увеличится по сравнению с 2018-м всего на 0,5 % — до 407,7 млн единиц.
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