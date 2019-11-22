Южная Корея признала криптовалюты цифровыми активами

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Комитет национальной политики Национального собрания Республики Корея принял законопроект о регулировании виртуальных валют.
Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно документу, виртуальные активы отнесены к классу цифровых активов.
Работающие с криптовалютой компании будут обязаны соблюдать требования FATF по предотвращению отмывания денежных средств, а также зарегистрироваться в подразделении финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам (FSC).
Сертификацию не пройдут те из них, кто откажется оповещать органы о подозрительной деятельности, не получит сертификат Системы управления информационной безопасностью, а также будет управлять банковскими счетами, не прошедшими идентификацию.
Для таких компаний предусмотрен штраф до 50 млн вон (около $42 500), либо тюремное заключение на срок до пяти лет.
По мнению представителей FSC, законопроект будет способствовать прозрачности криптовалютного рынка, а также узаконит инвестиции в этот вид активов.
Ожидается, что через год после одобрения законопроект вступит в силу.
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