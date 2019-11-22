0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0

Кабмин разблокировал выплату больничных

Кабмин разблокировал выплату больничных

Кабинет Министров Украины принял решение для разблокировки выплаты больничных.

Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании правительства принято решение, которое позволит Фонду соцстраха выплачивать деньги по листкам временной нетрудоспособности. Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал провести служебную проверку и анонсировал смену руководства Фонда.

Читайте также: Как начисляются и выплачиваются декретные – разъяснения Гоструда

“Сегодня, 27 ноября, Правительство направило дополнительные 1,4 млрд гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также выплаты на погребение. Соответствующее решение Правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования”, – сообщается на сайте Правительственного портала.

Справка Finance.ua:

  • 20 ноября 2019 года Фонд социального страхования Украины вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты больничных, пособия по беременности и родам.
  • Причиной назвали – исчерпание средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год.
  • Как пояснил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков, по действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября.

Кстати, если вас интересует быстрая заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.