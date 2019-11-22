Кабмин разблокировал выплату больничных

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Кабинет Министров Украины принял решение для разблокировки выплаты больничных.
Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
По его словам, на заседании правительства принято решение, которое позволит Фонду соцстраха выплачивать деньги по листкам временной нетрудоспособности. Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал провести служебную проверку и анонсировал смену руководства Фонда.
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“Сегодня, 27 ноября, Правительство направило дополнительные 1,4 млрд гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также выплаты на погребение. Соответствующее решение Правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования”, – сообщается на сайте Правительственного портала.
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