Кабмин разблокировал выплату больничных

Кабинет Министров Украины принял решение для разблокировки выплаты больничных.

Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании правительства принято решение, которое позволит Фонду соцстраха выплачивать деньги по листкам временной нетрудоспособности. Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал провести служебную проверку и анонсировал смену руководства Фонда.

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“Сегодня, 27 ноября, Правительство направило дополнительные 1,4 млрд гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также выплаты на погребение. Соответствующее решение Правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования”, – сообщается на сайте Правительственного портала.

Справка Finance.ua:

20 ноября 2019 года Фонд социального страхования Украины вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты больничных, пособия по беременности и родам.

Причиной назвали – исчерпание средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год.

Как пояснил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков, по действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября.

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