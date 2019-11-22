ПриватБанк и «Укрпочта» запустили программу лояльности для предпринимателей и малого бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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“Начиная с 25 ноября и в течение следующего года предприниматели будут получать скидку 50% на стоимость отправки посылок «Укрпочта Экспресс» при оплате доставки картой «Ключ к счету» Visa от ПриватБанка”, – говорится в сообщении.

Лояльная скидка предоставляется на каждую операцию отправки посылок, которые оформлены в личном кабинете «Укрпочты».

Как воспользоваться услугой:

оформить карту «Ключ к счету» Visa (обычную или виртуальную);

зарегистрироваться в личном кабинете «Укрпочты»;

рассчитываться за отправку картой Visa в отделении «Укрпочты».

Какие возможности имеет карта «Ключ к счету»: