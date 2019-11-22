Межбанк: вторник не давал расслабиться

Вторник на валютном рынке прошел очень динамично и интересно. Фактически всю активную фазу торгов ни банки, ни клиенты, ни Нацбанк не могли особо расслабиться.

Как мы и прогнозировали в своем утреннем обзоре – с самого начала сессии гривна начала теснить доллар, стартовав уже с провокационных котировок 23,97/24,00 гривен за доллар. Это было изначально ниже вчерашнего закрытия 24,02/24,035 и главное – по курсу покупки ниже психологического уровня в 24 гривны. Это создавало серьезную предпосылку для дальнейшего падения котировок и все участники рынка психологически были к этому готовы.

Продавцы спешили продать валюту, а вот покупатели явно выжидали, надеясь на существенное проседание доллара. С утренних 23,97/24,00 гривен за доллар уже к 11 часам курс просел до 23,96/23,985 гривен и предложение значительно превышало спрос.

Взоры всех дилеров межбанка были направлены на одно – что сделает НБУ в этой ситуации и когда регулятор станет скупать излишек валюты. Если начнет сразу – значит НБУ не готов к обвалу котировок и поддержит доллар и удержит его в пределах 24 гривен. Если будет выжидать – значит сам заинтересован в более существенном падении курса и надо ждать серьезной игры “на понижение”. Понимали суть проблемы и на наличном рынке, где уже с самого утра котировки приема доллара были в пределах коридора 23,80-23,95 гривен – т.е. ниже психологического уровня в 24 гривны.

Нацбанк пошел по первому пути и оперативно вышел со скупкой излишков доллара. Это дало сигнал рынку о том, что обвал котировок регулятор не допустит. К 12:00 из-за выкупа доллара НБУ через Matching – курс остановился на отметке 23,98/24,01 гривны на весь тот период, пока регулятор скупал валюту. По наблюдениям участников рынка Нацбанк купил порядка $35-60 млн.

Но к обеду НБУ ушел с рынка и курс начал снова проседать. В 13:00 он находился на отметке 23,96/23,99 и продержался в этих пределах до 14:00.

Но затем на котировки уже все больше начал влиять фактор проведения аукциона Минфина по продаже ОВГЗ, а точнее – поведение тех игроков, кто по разным причинам решил уже не покупать облигации или не смог это сделать из-за конкуренции по 4-летним бумагам. Спрос по ним в три раза превышал предложение, по облигациям на 308 дней вообще не состоялось продаж, а на 161 день была всего одна заявка на 2,275 млн гривен,которую и удовлетворили.

Таким образом, ключевая битва между инвесторами состоялась за 4-летние бумаги, что позволило Минфину сбить по ним доходность до 12,40% годовых. Это отличный результат для чиновников.

Именно те из инвесторов, кто не смог купить облигации и не захотел “оставаться в гривне” – вышли на торги с обратным выкупом валюты, что в сочетании с опоздавшими мелкими покупателями подтянуло котировки до 23,97/24,00 к 15 часам и до 23,975/24,00 к завершению торгов.

Судя по поведению наличного рынка, обменки остаются стабильным союзником гривны – к вечеру 26 ноября владельцы обменников поставили уровень 23,85/24,05 гривен, что ниже утренних котировок и в то же время увеличило спред между покупкой и продажей доллара. Это говорит о том, что завтра наличный рынок ожидает продолжения укрепления гривны, но в то же время все же ждет дальнейшей реакции межбанка. Мы уверены, что и завтра на торгах тоже будет жарко.

Главные события 26 ноября на межбанке:

1) После активного проседания курса за счет роста предложения валюты и снижения котировок доллара – за счет активной скупки его излишка Нацбанком – в итоге с утренних 23,97/24,00 гривен к концу дня доллар фактически остался на том же уровне 23,975/24,00;

2) НБУ по информации участников рынка не выходил на торги в публичном формате аукциона, зато снова активно скупался через Matching и пополнил резервы по разным оценкам от $35 млн до $60 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,9814 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 27 ноября составил 23,982702.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,97 / 24,00

евро – 26,41 / 26,44

российский рубль – 0,3743 / 0,3752

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1016 / 1,1017

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