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Риски для украинцев на польском рынке трудоустройства увеличиваются — эксперты

Риски для украинцев на польском рынке трудоустройства увеличиваются — эксперты

В Польше за последний год обанкротилось 662 компании-посредника по трудоустройству украинцев – тенденция сохранится, поэтому к выбору компаний нужно подходить очень внимательно.

Об этом заявил эксперт по международному трудоустройству, владелец польской компании с аутстаффинга “Gremi personal” Евгений Кириченко.

“Конкуренция на рынке трудоустройства в Польше большая и поэтому компаний, возникших на первых волнах миграции украинской рабочей силы в Польшу – очень много. Однако они предлагают, как правило, элементарные посреднические услуги, и предоставляют их часто некачественно. При этом не обеспечивают ни польскому работодателю, ни украинскому работнику никаких фактических гарантий.

Так называемые фирмы “однодневки” возникли благодаря легкому входу в сферу и не имеют никакого финансового фундамента”, – сказал он.

По словам эксперта, низкое качество услуг делает компании неконкурентоспособными.

“На рынке уверенно себя чувствуют только опытные, структурные компании, с большой филиальной сетью, которые ведут публичную деятельность и как правило работают по системе лизинга рабочей силы (аутстаффинга). Этот формат выгоден и польской компании, и украинскому работнику. Гарантом легальности статуса работника выступает аутстафинговая компания, которая берёт на себя все процедуры по легализации.

С другой стороны, она же является и гарантом того, что работник в полном объеме и в срок получит свою заработную плату, будет застрахован, получит вовремя медицинское обслуживание и будет обеспечен жильем. Но надо учитывать, что далеко не все аутстаффинговые компании справляются с этой задачей”, – пояснил Кириченко.

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По материалам Економічна Правда
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