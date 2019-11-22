ТОП-10 самых бюджетных автомобилей в Украине

Выбор бюджетных автомобилей в Украине нельзя назвать очень большим. Однако в этой категории есть довольно интересные модели. Сегодня мы расскажем о десяти самых дешевых новых автомобилях, которые можно купить на украинском рынке. Цены указаны по состоянию на ноябрь 2019 года.

10. Peugeot 301

Субкомпактный французский автомобиль Peugeot 301 выпускают с 2012 года. В Украине в базовой комплектации с 1,2 л двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, он стоит от 280 000 грн.

9. Ravon R3

Переднеприводные автомобили Ravon R3 в Украину поставляют из Узбекистана, где их выпускают на заводе General Motors. Это переделанный Chevrolet Aveo. В базовой комплектации его можно приобрести за 271 000 грн.

8. Lada 4×4

Российская Lada 4×4 – самый дешевый внедорожник в Украине. Его цена стартует от 269 100 грн. Однако, многие украинцы предпочитают вместо него покупать старые иностранные внедорожники, что вполне понятно.

7. Renault Logan

Renault Logan завозят в Украину из Румынии. В базовой комплектации с 1,0 л двигателем мощностью 73 л. с. и с передним приводом этот седан стоит от 268 900 грн. Объем багажника – 510 л, а расход топлива – 5,5 л на 100 км пути.

6. Jac J4

У китайского седана Jac J4 есть некоторые преимущества. Например, он практичен. Объем багажника составляет 550 л. В базовой комплектации он стоит от 268 800 грн.

5. Ravon R4

Седаны Ravon R4 ввозят в Украину из Узбекистана. Это переработанный Chevrolet Cobalt. В нашей стране его в базовой комплектации с двигателем 1,5 л и 5-ступенчатой механической коробкой передач можно купить за 267 900 грн.

4. Chery Tiggo 2

Chery Tiggo 2 можно назвать самым дешевым кроссовером в Украине. Правда, он почему-то очень сильно напоминает хэтчбек с увеличенным дорожным просветом. В базе он стоит от 263 540 грн.

3. Renault Sandero

Renault Sandero в базовой комплектации оснащается 1,0 л двигателем мощностью 73 к. с. Двигатель работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена – от 259 900 грн.

2. Ravon R2

Под капотом у Ravon R2 находится 1,2 л двигатель. В базовой комплектации он стоит от 245 500 грн. Это переделанный Chevrolet Spark.

1. Lada Granta

Несмотря на введение дополнительных налогов на автомобили, произведенные в России, Lada Granta сейчас является самым дешевым автомобилем в Украине. В “базе” этот седан с 1,6 л двигателем мощностью 87 к. с. стоит от 238 770 грн. Правда, особым спросом он не пользуется.