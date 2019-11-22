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В Украине усилят ответственность за фальсификацию лекарств

В Украине усилят ответственность за фальсификацию лекарств

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в статьи 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств” № 284-VIII, который Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года.

Об этом сообщается на сайте канцелярии Президента.

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“Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств угрожает внутренней безопасности страны”, – говорится в сообщении.

Что меняется:

  • подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств;
  • изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет);
  • те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья лица, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее – от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества;
  • закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, либо с помощью информационных систем, в частности Интернета, карается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества;

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  • в случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли смерть лица или другие тяжелые последствия, или были совершены в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

По материалам Finance.UA
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