Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие правки внесут народные депутаты в законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и при каких условиях у иностранцев появится возможность покупать землю в Украине.

Об этом президент сообщил в видеоролике на Youtube.

“Гордимся, что приняли закон в первом чтении, проголосовали за снятие моратория с продажи земли. Каждый украинец станет владельцем своей земли”, – говорится в сообщении.

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Что изменится:

возможность купить украинскую землю иностранцами (физическими и юридическими лицами. – Ред.) будет только после решения референдума;

будет уменьшен лимит, то есть количество земли в одних руках после снятия моратория на продажу;

в следующем году на поддержку маленьких фермеров будет выделено 4 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua

13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что так называемый рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года.