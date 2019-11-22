Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли

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Президент Владимир Зеленский рассказал, какие правки внесут народные депутаты в законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и при каких условиях у иностранцев появится возможность покупать землю в Украине.
Об этом президент сообщил в видеоролике на Youtube.
“Гордимся, что приняли закон в первом чтении, проголосовали за снятие моратория с продажи земли. Каждый украинец станет владельцем своей земли”, – говорится в сообщении.
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