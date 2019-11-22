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Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли

Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие правки внесут народные депутаты в законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и при каких условиях у иностранцев появится возможность покупать землю в Украине.

Об этом президент сообщил в видеоролике на Youtube.

“Гордимся, что приняли закон в первом чтении, проголосовали за снятие моратория с продажи земли. Каждый украинец станет владельцем своей земли”, – говорится в сообщении.

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Что изменится:

  • возможность купить украинскую землю иностранцами (физическими и юридическими лицами. – Ред.) будет только после решения референдума;
  • будет уменьшен лимит, то есть количество земли в одних руках после снятия моратория на продажу;
  • в следующем году на поддержку маленьких фермеров будет выделено 4 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua

  • 13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.
  • Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что так называемый рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года.
  • Кредиты на покупку земли под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.
По материалам Finance.UA
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