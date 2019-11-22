Украина откажется от украинского спирта - законопроект Зеленского

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Из законодательства Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” изъяли норму, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения.
Об этом свидетельствует сравнительная таблица к так называемому “спиртовому” законопроекту Зеленского № 2300, принятого в первом чтении.
Так, законопроект № 2300 предусматривает полное изъятие следующей нормы, которая имеется в действующем законодательстве Украины.
“Производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины осуществляется с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом Украины”, – говорится в сравнительной таблице.
Кроме того, по имеющейся информации УНН, правки Офиса Президента к законопроекту № 2300 (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предусматривают разрешение на импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года.
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