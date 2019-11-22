За два года Украина нарастила импорт товаров из РФ на 12,7% - статистика

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В январе-сентябре 2019 года Украина импортировала из России товаров на 5 млрд 416 млн долл., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
При этом, экспорт украинских товаров в РФ упал. За 9 месяцев этого года Украина поставила в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долл., что на 16,5% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.
Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.
Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
Цель санкций – запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.
Так, например, среди подсанкционных компаний есть российские и белорусские фирмы-посредники ООО “Мир Пива” с регистрацией в Минске и ООО “Белтрейд” (Смоленск, Россия).
По данным Заречного райсуда города Сумы, через ООО “Мир Пива” продукция украинского производителя ООО “Снэк Экспорт” (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.
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