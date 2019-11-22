Украина готова либерализовать автоперевозки с Турцией в начале 2020 года

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о готовности украинской стороны внести изменения в Соглашение о международных автомобильных перевозках и либерализовать автомобильные перевозки между Украиной и Турцией уже в начале 2020 года.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на пресслужбу ведомства.
25 ноября в рамках рабочего визита в Лондон Криклий провел двустороннюю встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Тураном.
Украинский министр отметил плодотворное сотрудничество в сфере транспорта между странами и подчеркнул, что Украина высоко ценит дружеские отношения с Турецкой Республикой.
Криклий поблагодарил Анкару за поддержку Украины и позицию по непризнанию аннексии Крыма. “Постоянные провокации, в частности, распространение российскими СМИ недостоверных сообщений о паромном сообщеним между Турцией и аннексированным Крымом, не достигнут цели дестабилизировать отношения между Украиной и Турцией”, – сказал он.
Министры отметили украинско-турецкий диалог по вопросам сотрудничества в области морского поиска и спасания, обсудили перспективы развития комбинированных перевозок двумя странами, сотрудничество сторон в сфере авиационного сообщения, результатом которого является стабильный рост объемов пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.
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