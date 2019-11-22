Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,6%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,22 грн до 24,16 грн (-0,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,17/24,21 до 24,04/24,06 (-0,5%/-0,6%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,09/24,33 до 24,01/24,25 (-0,3%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, после активного недавнего снижения, с позапрошлой пятницы по прошлый четверг курс доллара на межбанке стабилизировался в диапазоне 24,15-24,20 грн. Снижению «американца» мешали покупки Нацбанком валюты на рынке. Но в минувшую пятницу регулятор, похоже, дрогнул, и доллар возобновил свое снижение, которое продолжилось и в первую половину дня понедельника.
На начавшейся неделе эксперт ждет незначительного снижения курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн”, – прогнозирует Иосуб.
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