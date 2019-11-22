Panasonic построит еще один "умный" город

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Компания Panasonic объявила о строительстве еще одного “умного” города в Японии до конца 2022 года. Город Суйта станет третьим подобным проектом в стране, cо специализацией в области медицины и здоровья. На территории в 2,3 га в северной части Осаки будет выстроено несколько многоэтажных домов с 365 квартирами и апартаментами, оздоровительный центр, комплекс для постоянного проживания пожилых людей, нуждающихся в специальном уходе, а также торгово-деловой центр и парк.
В отличие от двух других “умных” городов Panasonic в Японии – Фуджисавы (ориентирована на комплексное развитие города и автономность в случае природных катаклизмов) и Цунасимы (мегаполис будущего с научным уклоном) – Суйта фокусируется на здоровье и экологичном образе жизни.
Все жители Суйты – от младенцев до стариков – получат доступ к консультационной и непосредственно медицинской поддержке. Молодым семьям будут активно помогать в уходе за детьми. За пожилыми же людьми будут “приглядывать” специальные сенсоры и система видеоаналитики от Panasonic в комплексе с периферийным медицинским оборудованием, совместимым с Интернетом вещей. Используя алгоритмы поведенческого анализа, система сможет распознавать малейшие отклонения в рутинном поведении людей, свидетельствующие о начале различных заболеваний. Ранняя диагностика позволит минимизировать последствия и облегчить течение болезни.
Суйта должна стать первым в Японии населенным пунктом, чьи потребности на 100% обеспечиваются возобновляемой энергией. Все дома будут оборудованы бытовыми электрогенераторами на топливных ячейках и батареями. Компания Kansai Electric Power также обеспечит поставку “зеленой” энергии, в т.ч. со своей электростанции на фотоэлектрических панелях Panasonic. Другой партнер – Osaka Gas – разработает новую модель использования природного газа для большей энергетической гибкости города (возможности быстрого восстановления после природных катаклизмов, приспособляемости к изменениям погоды и т.д.).
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