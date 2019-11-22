Рынок топлива в Украине: прогноз на 2020 год (инфографика)

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Украинские автомобилисты все больше экономят на затратах на топливо, хотя меньше ездить не стали, утверждают эксперты рынка нефтепродуктов. Прежде всего это касается бензина – его потребление упало в разы за счет роста рынка сжиженного газа. Каким будет топливный рынок в следующем году и чего ждать от цен на АЗС.
Как видно из инфографики, суммарное потребление всех видов топлива – бензин, дизтопливо (ДТ), сжиженный газ (LPG) – в этом году наконец-то должно превысить уровень 2013 года после резкого падения 2014-15 годов. Его причина в том, что за кризисные 2014-15 гг. гривня обесценилась более чем втрое, это сильно ударило по карманам автомобилистов и заставило их экономить на поездках и искать альтернативу.
Эксперты говорят, что рынок топлива вышел на докризисный уровень и потребление в 2020 году будет расти дальше. Сергей Куюн оценил рост в 2-3% (200-300 тыс. т в год). Ведущая роль, по его словам, останется за ДТ, так как автопарк Украины пополняется в основном за счет дешевых дизельных машин из Европы. Что касается бензина и автогаза, то многое будет зависеть от того, чем закончатся дебаты по поводу акцизов.
“Основная интрига – примут ли депутаты закон о пересмотре акцизов, – говорит Сергей Куюн. – Примут – рост рынка автогаза остановится, нет – продолжится, но более медленными темпами, чем в 2019 году (ожидается до 7% – Авт.)”.
Геннадий Рябцев напомнил, что закон о Госбюджете на 2020 год уже принят и доходы от акциза на топливо рассчитаны по действующим ставкам.
“Это означает, что в первом полугодии вносить в госбюджет какие-то изменения в плане корректировки ставок акцизов нельзя, поэтому можно прогнозировать, что тенденции потребления сохранятся”, – утверждает Рябцев.
А вот цены на топливо в следующем году, по его словам, будут зависеть только от курса гривни к доллару, так как серьезных изменений котировок нефти, от которых зависит цена нефтепродуктов, Рябцев не прогнозирует.
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