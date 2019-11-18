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Ученые США и Китая разработали "беспроводную кожу"

Ученые США и Китая разработали "беспроводную кожу"

Американские и китайские инженеры разработали “беспроводную кожу”, которая способна ощущать прикосновения на расстоянии.

Интерфейс данной разработки представляет собой легкий и гибкий многослойный “пластырь”. Его можно временно наклеить на кожу. Разработчики уверяют, что он способен принимать форму тела и не мнется при этом. Чтобы эта “кожа” была способна передавать тактильные ощущения, в нее встроены небольшие вибрационные двигатели. Их конструкция довольно простая: они состоят из медной спирали и постоянного магнита. Когда на спираль подается ток, магнит вибрирует с частотой этого тока. Таким образом и создается ощущение прикосновения.

Главная особенность нового “тактильного передатчика” – он не нуждается в проводном подключении и встроенном аккумуляторе. Энергию для работы устройство получает “из воздуха” от внешнего источника с помощью основной и промежуточной спиралей индуктивности. Эта технология напоминает беспроводную зарядку смартфонов. Она позволяет передавать энергию на расстоянии около метра, а аккумулятор с передающей спиралью можно взять с собой.

Хотя устройство еще нуждается в доработке, инженеры настроены оптимистично. Они уверены, что в будущем данную технологию можно будет использовать при коммуникациях, а также в индустрии развлечений и медицине.

По материалам Комментарии
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