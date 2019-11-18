Мадуро выделил 30 млн баррелей нефти для поддержания венесуэльской криптовалюты

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что около 30 млн баррелей нефти, находящиеся в хранилищах, будут использованы для обеспечения государственной криптовалюты El Petro.
Об этом сообщает Bits.Media.
Как отмечает издание, в последнее время, на фоне новых санкций со стороны США, введенных для ограничения доступа Венесуэлы к международным финансовым рынкам, огромной инфляции национальной валюты и подрыва благосостояния граждан, Мадуро снова начал активно продвигать Petro.
“30 миллионов баррелей нефти будут выступать в роли ликвидного, физического, материального обеспечения для Petro. Запасов сырой нефти и ее продуктов будет достаточно для немедленной коммерческой реализации и поддержки функционирования суверенного венесуэльского криптоактива — Petro”, — заявил президент Венесуэлы в эфире национального телевидения.
Изначально El Petro должен был быть обеспечен 5 млрд баррелей нефти, еще не добытой из-за отсутствия инфраструктуры.
Однако в последнее время планы изменились в связи с увеличением нефтяных запасов Венесуэлы, что было вызвано падением спроса со стороны потенциальных покупателей из-за давления США.
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