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Мадуро выделил 30 млн баррелей нефти для поддержания венесуэльской криптовалюты

Мадуро выделил 30 млн баррелей нефти для поддержания венесуэльской криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что около 30 млн баррелей нефти, находящиеся в хранилищах, будут использованы для обеспечения государственной криптовалюты El Petro.

Об этом сообщает Bits.Media.

Как отмечает издание, в последнее время, на фоне новых санкций со стороны США, введенных для ограничения доступа Венесуэлы к международным финансовым рынкам, огромной инфляции национальной валюты и подрыва благосостояния граждан, Мадуро снова начал активно продвигать Petro.

“30 миллионов баррелей нефти будут выступать в роли ликвидного, физического, материального обеспечения для Petro. Запасов сырой нефти и ее продуктов будет достаточно для немедленной коммерческой реализации и поддержки функционирования суверенного венесуэльского криптоактива — Petro”, — заявил президент Венесуэлы в эфире национального телевидения.

Изначально El Petro должен был быть обеспечен 5 млрд баррелей нефти, еще не добытой из-за отсутствия инфраструктуры.

Однако в последнее время планы изменились в связи с увеличением нефтяных запасов Венесуэлы, что было вызвано падением спроса со стороны потенциальных покупателей из-за давления США.

По материалам Дело
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