Промпроизводство в Украине падает пятый месяц подряд

Объемы промышленного производства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,0%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь зафиксировано падение промпроизводства на 0,6%.

За первые десять месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,7%, в перерабатывающей промышленности – падение на 1,2%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 1,7%.

Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле – на 0,2%, в сентябре – на 1,7%, в октябре – на 1,1%.