По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,903 млн и 29,159 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 29), максимальный курс продажи доллара 26,19 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,17-24,18 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 74 активная заявка по доллару на сумму 54,062 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,3000 – 7 777

24,2000 – 20 000

24,2000 – 20 000

24,1800 – 35 000

24,1800 – 20 000

24,1800 – 20 000

24,1800 – 10 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,1600 – 10 000

24,1700 – 15 000

24,1700 – 10 000

24,1700 – 10 000

24,1700 – 4 000

24,1700 – 12 000

24,1800 – 22 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2775 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1600 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.