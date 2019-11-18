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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,903 млн и 29,159 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 29), максимальный курс продажи доллара 26,19 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,17-24,18 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 74 активная заявка по доллару на сумму 54,062 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,3000 – 7 777
24,2000 – 20 000
24,2000 – 20 000
24,1800 – 35 000
24,1800 – 20 000
24,1800 – 20 000
24,1800 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,1600 – 10 000
24,1700 – 15 000
24,1700 – 10 000
24,1700 – 10 000
24,1700 – 4 000
24,1700 – 12 000
24,1800 – 22 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2775 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1600 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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