В PayPal назвали причину выхода компании из проекта Libra

PayPal вышла из проекта Libra, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе, а не из-за регуляторных опасений.

Об этом генеральный директор компании Дэн Шульман заявил в интервью Fortune.

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По его словам, Libra нацелена на расширение доступности финансовых услуг. Этим проект и заинтересовал PayPal. Но, оценив объем работ по нему, в компании решили направить ресурсы на собственное развитие в данном направлении.

Отношения PayPal с регуляторами генеральный директор назвал «прочными».

Шульман также подтвердил, что в PayPal есть команды, которые работают над решениями в области блокчейна и криптовалют. Раскрыть подробности он отказался.

В настоящее время криптовалюты больше похожи на товар, чем на деньги, считает CEO PayPal. Сам он из всех цифровых активов инвестировал только в биткоин.

Напомним, PayPal первой из платежных компаний вышла из проекта Libra. За ней последовали Mercado Pago, Visa, Stripe и Mastercard.

Министр финансов США Стивен Мнучин предположил, что причиной стали опасения несоответствия Libra регуляторным требованиям. В Mastercard его мнение подтвердили.