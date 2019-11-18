0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

В PayPal назвали причину выхода компании из проекта Libra

В PayPal назвали причину выхода компании из проекта Libra

PayPal вышла из проекта Libra, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе, а не из-за регуляторных опасений.

Об этом генеральный директор компании Дэн Шульман заявил в интервью Fortune.

Читайте также: Цукерберг назвал главное условие для запуска Libra

По его словам, Libra нацелена на расширение доступности финансовых услуг. Этим проект и заинтересовал PayPal. Но, оценив объем работ по нему, в компании решили направить ресурсы на собственное развитие в данном направлении.

Отношения PayPal с регуляторами генеральный директор назвал «прочными».

Шульман также подтвердил, что в PayPal есть команды, которые работают над решениями в области блокчейна и криптовалют. Раскрыть подробности он отказался.

В настоящее время криптовалюты больше похожи на товар, чем на деньги, считает CEO PayPal. Сам он из всех цифровых активов инвестировал только в биткоин.

Напомним, PayPal первой из платежных компаний вышла из проекта Libra. За ней последовали Mercado Pago, Visa, Stripe и Mastercard.

Министр финансов США Стивен Мнучин предположил, что причиной стали опасения несоответствия Libra регуляторным требованиям. В Mastercard его мнение подтвердили.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.