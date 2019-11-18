В PayPal назвали причину выхода компании из проекта Libra

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
PayPal вышла из проекта Libra, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе, а не из-за регуляторных опасений.
Об этом генеральный директор компании Дэн Шульман заявил в интервью Fortune.
Читайте также: Цукерберг назвал главное условие для запуска Libra
По его словам, Libra нацелена на расширение доступности финансовых услуг. Этим проект и заинтересовал PayPal. Но, оценив объем работ по нему, в компании решили направить ресурсы на собственное развитие в данном направлении.
Отношения PayPal с регуляторами генеральный директор назвал «прочными».
Шульман также подтвердил, что в PayPal есть команды, которые работают над решениями в области блокчейна и криптовалют. Раскрыть подробности он отказался.
В настоящее время криптовалюты больше похожи на товар, чем на деньги, считает CEO PayPal. Сам он из всех цифровых активов инвестировал только в биткоин.
Напомним, PayPal первой из платежных компаний вышла из проекта Libra. За ней последовали Mercado Pago, Visa, Stripe и Mastercard.
Министр финансов США Стивен Мнучин предположил, что причиной стали опасения несоответствия Libra регуляторным требованиям. В Mastercard его мнение подтвердили.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда4 ч. назад - 588 9
Объяснили, чем грозят громкие аресты банкировВчера, 14:24 - 1334 6
В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесеВчера, 13:03 - 1223 6
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 2044 5
Эксперты назвали ключевые особенности 6G связиВчера, 22:03 - 879 4
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 12:01 - 7075 3
Ryanair запустил распродажу билетов от €10Вчера, 16:38 - 3576
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 2044 5
Сколько может заработать IT-специалист в Харькове (исследование)Вчера, 16:00 - 1634
Объяснили, чем грозят громкие аресты банкировВчера, 14:24 - 1334 6
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)46 мин. назад - 37
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Вчера, 12:10 - 805 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2070 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2087
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1023