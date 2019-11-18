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Tesla показала электрический квадроцикл (фото)

Tesla показала электрический квадроцикл (фото)

На презентации электрического пикапа Cybertruck компания Tesla продемонстрировала ещё одно транспортное средство с электрическим приводом: им стал квадроцикл, который может быть выпущен на коммерческий рынок под именем Cyberquad.

Электрический мотовездеход пока для заказа недоступен. Очевидно, он ещё находится в разработке, а поэтому технические характеристики не раскрываются.

Как можно видеть на фотографиях с презентации Cybertruck, квадроцикл повторяет угловатый дизайн пикапа. Мотовездеход полностью помещается в кузов Cybertruck. Для погрузки из задней двери автомобиля выдвигается специальный пандус, а сама машина «приседает» на задние колёса за счёт адаптивной пневматической подвески. Так что владелец квадроцикла может без проблем заехать на грузовую площадку пикапа.

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Любопытно, что, будучи погруженным на Cybertruck, мотовездеход может быть подключён к бортовой электросети автомобиля для подзарядки своих аккумуляторных батарей. Таким образом, квадроцикл может восполнять запас энергии во время транспортировки на борту пикапа.

О сроках начала серийного производства Cyberquad пока ничего не сообщается. Но не исключено, что электрический квадроцикл выйдет одновременно с пикапом — ориентировочно в 2021 году.

По материалам 3dnews.ru
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