Газпром проводит крупнейшую продажу своих акций

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Газпром 21 ноября выставил на продажу на Московской бирже 3,59% собственных акций.
Продавцом выступает Газпром газораспределение, организатором сделки — Газпромбанк.
В Газпроме сообщили, что акции продадут по единой цене одним пакетом.
Forbes пишет, что цена размещения квазиказначейского пакета акций составляет 220,7 руб. за бумагу. Таким образом, дисконт к рыночной цене на закрытии торгов 20 ноября составил 11%. Суммарная выручка компании, исходя из количества продаваемых бумаг, составит 187,7 млрд руб. ($2,9 млрд).
В начале августа Газпром продал 2,93% квазиказначейских акций Газпрома одному стратегическому инвестору по 200,5 руб. за штуку, суммарно выручив 139 млрд руб. ($2,2 млрд). Суммарная выручка компании от двух размещений, таким образом, составит 326,7 млрд руб. ($5,1 млрд).
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