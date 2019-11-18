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Газпром проводит крупнейшую продажу своих акций

Газпром проводит крупнейшую продажу своих акций

Газпром 21 ноября выставил на продажу на Московской бирже 3,59% собственных акций.

Продавцом выступает Газпром газораспределение, организатором сделки — Газпромбанк.

В Газпроме сообщили, что акции продадут по единой цене одним пакетом.

Forbes пишет, что цена размещения квазиказначейского пакета акций составляет 220,7 руб. за бумагу. Таким образом, дисконт к рыночной цене на закрытии торгов 20 ноября составил 11%. Суммарная выручка компании, исходя из количества продаваемых бумаг, составит 187,7 млрд руб. ($2,9 млрд).

В начале августа Газпром продал 2,93% квазиказначейских акций Газпрома одному стратегическому инвестору по 200,5 руб. за штуку, суммарно выручив 139 млрд руб. ($2,2 млрд). Суммарная выручка компании от двух размещений, таким образом, составит 326,7 млрд руб. ($5,1 млрд).

По материалам НВ
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