Платный автобан: участки, которые потенциально привлекательны для инвесторов

Государственное агентство автомобильных дорог прогнозирует, что первые платные трассы в Украине построят через 3-4 года.

Об этом сообщил глава “Укравтодора” Александр Кубраков в интервью ТСН.

“Нужно понимать, что если дорога платная, то какой-то инвестор строит эту дорогу. Вы примерно понимаете, что вот есть определенный участок, который заинтересует потенциальных инвесторов. Первое там – технико-экономическое обоснование. Далее – контрактование и структурирование этого соглашения”, – заявил Курбаков.

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По его мнению, первый проект будет с использованием государственной гарантии.

“Потому что вкладываться в нашу инфраструктуру, будучи первыми инвесторами, без государственных гарантий мало кто захочет. И потом строительство. Если мы говорим супероптимистично – это 3-4 года. Мое собственное мнение”, – добавил Кубраков.

По его словам, исследование Всемирного банка четко выделило несколько участков, которые имеют большой трафик и потенциально привлекательны для инвесторов.

“То есть это расширение трассы до I категории на участке от Ровно до Львова, есть Львов-Краковец, которую упоминают уже десятилетиями”, – сообщил глава “Укравтодора”.

Кроме этого, международная организация оценивала участок Киев-Белая Церковь.

Однако, по его словам, он будет не таким привлекательным с точки зрения трафика, учитывая то, что сейчас завершается капитальная реконструкция и ремонт трассы Киев-Одесса.