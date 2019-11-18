За курение в Киеве оштрафовали более 1000 человек

За 10 месяцев 2019 года киевские патрульные оштрафовали и привлекли к административной ответственности более 1000 человек, которые курили в запрещенных местах.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщила патрульная полиция Киева.

Как сообщала Государственная служба статистики, украинцы тратят больше всего денег на питание. А на третьем месте после алкоголя находится курение.

Также по результатам опроса, проведенного Finance.ua, о том, на каких «радостях жизни» людям экономить сложнее всего, 11% опрошенных признаются, что у них не получается экономить из-за курения.

Мои Fiнансы:

Штрафы за курение в запрещенных местах:

предусмотрена ответственность в виде штрафа – до 170 гривен;