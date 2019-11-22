Mercedes-Maybach GLS показали полностью (фото)

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Ультра-люксовый кроссовер немецкой марки показали в сети.
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Mercedes-Maybach GLS – первый кроссовер нишевой марки для миллионеров. Фактически, это самая доскональная версия Mercedes-Benz GLS со всем лучшим, что может предложить Maybach.
Внешность кроссовера “Бенц” была полностью видоизменена в рамках фирменного стиля “Майбах”, автомобиль получил новую оптику, обвес и огромные колесные диски. При этом GLS остается GLS, независимо от шильдика.
Снимок салона демонстрирует большее внимание к мелким деталям интерьера, дорогая отделка. В большом кроссовере нашлось место только для четырех кресел, но все они – максимально комфортны.
Под капотом Maybach GLS расположен твин-турбо V8, подключенный к 9-позиционному «автомату». Отдача мотора будет около 550 лошадиных сил. Известно, что позже должна появиться версия V12.
Рыночный дебют Mercedes-Maybach GLS состоится в начале следующего года в Китае, а ближе к середине 2020 года новинка будет доступна и в остальном мире.
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