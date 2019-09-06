Mercedes презентовал линейку электрических Smart (фото)

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Mercedes презентовала обновленную линейку электрической версии своего суббренда Smart.
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Всего компания представила три модификации: классическую двухместную EQ, кабриолет на ее основе, а также удлиненную 5-дверную модель. Но все они оснащены идентичным набором агрегатов.
Батарея на 17,6 кВт-ч позволяет проехать без зарядки максимум 150 км.
Мотор на 41 кВт позволяет авто набрать максимальную мощность в 100 км/ч за 11,6-12,7 секунд в зависимости от модификации. А разогнаться машина может максимум до 130 км/ч. Впрочем, последняя характеристика для городского авто как раз наименее важна.
Стоимость автомобилей Mercedes пока не озвучили. Однако эксперты полагают, что она не превысит $25 тыс.
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