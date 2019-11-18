Ryanair запустил распродажу билетов от €10

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о распродаже билетов на маршруты в Европу.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Доступные даты для бронирования – декабрь-март.

Стоимость билетов из Киева в одну сторону:

Варшава – €10;

Вроцлав – €10;

Дюссельдорф – €10;

Пафос – €10;

Берлин – €13;

Мадрид – €27.

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Рейсы из Киева Ryanair выполняет из аэропорта “Борисполь”.

Багаж: билеты по акционной цене позволяют перевозить лишь один предмет ручной клади размером не более 40×25×20 см. За дополнительный багаж придется заплатить.

Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.

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