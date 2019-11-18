Долг предприятий перед "Нафтогазом" достиг 62,7 млрд грн

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 3,5%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По состоянию на 19 ноября 2019 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 40 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1,357 млрд грн (3,5%).

Региональные газосбытовые предприятия задолжали около 22,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 2,120 млрд грн (10,4%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 4 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

КП Киевсовета «Киевтеплоэнерго» имеет долг в 3,7 млрд грн за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии.

Увеличение этих долгов в “Нафтогазе” называют “типичным” и объясняют их оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в октябре 2019 года. Ведь расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20 числа текущего месяца.

Ранее Finance.ua сообщал, что в КГГА сделали заявление о том, что должников за коммуналку могут не выпустить за границу.