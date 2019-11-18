0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Долг предприятий перед "Нафтогазом" достиг 62,7 млрд грн

Долг предприятий перед "Нафтогазом" достиг 62,7 млрд грн

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 3,5%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Российская скидка на газ окупится только через 28 лет – Нафтогаз

По состоянию на 19 ноября 2019 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 40 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1,357 млрд грн (3,5%).

Региональные газосбытовые предприятия задолжали около 22,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 2,120 млрд грн (10,4%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 4 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

КП Киевсовета «Киевтеплоэнерго» имеет долг в 3,7 млрд грн за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии.

Увеличение этих долгов в “Нафтогазе” называют “типичным” и объясняют их оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в октябре 2019 года. Ведь расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20 числа текущего месяца.

Ранее Finance.ua сообщал, что в КГГА сделали заявление о том, что должников за коммуналку могут не выпустить за границу.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.